Экс-супруга российского олигарха Кирила Шамалова находится в "топе" самых разыскиваемых лиц МВД РФ из-за клеветы.

Бывший зять лидера РФ Владимира Путина и один из самых молодых российских олигархов Кирилл Шамалов решил засадить свою бывшую супругу за решетку из-за скандальной прокремлевской журналистки Ксении Собчак.

По данным "Московского Комсомольца", в феврале 2022 года Жана Шамалова дала интервью для YouTube канала Собчак, в котором сказала несколько "неосторожных" слов о своем бывшем муже. Теперь по его инициативе полиция возбудила против женщины уголовное дело о тяжкой статье о клевете (128.1. УК РФ).

Как уточняет проект "ВЧК-ОГПУ", заявление на Шамалову представитель олигарха написал сразу после выхода ролика: он потребовал лингвистическую экспертизу по вырванным из контекста репликам и приложил к заявлению диск с интервью бывшей. Тогда Шамалов заявил, что Жанна опорочила его достоинство, честь, а также деловую репутацию.

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В марте 2022 года против нее возбудили уголовное дело, а в феврале 2023 года - объявили в розыск. Сейчас Жанна находится в "топе" самых разыскиваемых лиц со стороны МВД РФ.

СМИ уточняют, что экс-супруга Шамалова может даже не знать о его судебных претензиях: пока что нет сведений о том, что Жанна участвовала в следственных действиях, а в своих социальных сетях она регулярно публикует "сториз" про свои путешествия за границей, обращают внимание СМИ.

Раздор между в "семье" Шамаловых и интервью Собчак

Отметим, что Кирилл Шамалов был женат на Екатерине Тихоновой, которую считают дочерью Владимира Путина. По данным Reuters, пара поженилась в 2013 году, а уже в 2018 году Шамалов резко развелся и женился на Жанне.

Уже в 2021 году олигарх потребовал признать его общий брак недействительным и подал соответствующий иск, об этом рассказала сама Жанна в ноябре этого же года в интервью Ксении Собчак. Также она рассказала журналистке скандальные подробности о жизни с Шамаловым и споре с экс-супругом по поводу опеки над общим ребенком.

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