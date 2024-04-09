Этот завод входит в российский Концерн "Техмаш".

В Брянской области беспилотные летательные аппараты атаковали химический завод, на котором производят взрывчатку.

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на источники, новая атака дронов на Брянский химический завод имени 50-летия СССР произошла в пятницу, 5 апреля. Он входит в Концерн "Техмаш" государственной корпорации "Ростех".

Завод атаковали два беспилотника. В результате ударов в строящемся корпусе начался пожар, в другом - была пробита кровля. Никто не пострадал, руководство эвакуировало 18 сотрудников завода.

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Другие удары по химзаводу в Брянске: что известно

Согласно данным из открытых источников, АО "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" специализируется на производстве промышленных взрывчатых веществ и утилизации боеприпасов.

В ноябре прошлого года строящийся цех завода уже оказывался под атакой БПЛА. Тогда сообщалось, что дрон пробил крышу цеха в трех местах.

Также журналисты пишут об атаках на этот же завод 21 ноября и 13 октября. Тогда два дрона повредили крышу и вентиляционную камеру одного из производственных помещений.

Последняя известная атака произошла 30 декабря. Журналисты писали, что в результате налета в административном здании выбило окна.

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