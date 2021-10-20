Чуть больше демократами себя считают молодые люди.

47% опрошенных россиян заявили, что не считают себя демократами. При этом выросло число тех, кто считают себя людьми демократических ценностей, – 44% по сравнению с 38% в 2018 году.

Об этом говорится в социологическом исследовании русского Левада-Центр.

Чуть больше демократами себя считают молодые люди (50%), 41% - люди в возрасте 40-54 лет.

Среди демократов больше всего сторонников партии "Новые люди" (60% (меньше всего – у избирателей "Справедливой России" (48%) и Коммунистической партии (48%).

Читайте такжеНовая истерика: вице-спикер Госдумы РФ отметился абсурдным заявлением об Украине (видео)18% россиян назвали себя сторонниками левых, социалистических взглядов, большинство – 72% – не считают себя таковыми. Больше всего левыми считают себя пенсионеры и избиратели КПРФ.

Как писал УНИАН, в августовском опросе большинство украинцев негативно отнеслись к россиянам. Кроме того, граждане нашей страны отличают себя от россиян и не считают себя единым народом с ними.

Как показал опрос в РФ в сентябре, почти половина россиян готова переехать в Сибирь.

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Автор: Яна Ставская