Опрос показал, как украинцы относятся к России: поразительные результаты

31,4% опрошенных относятся к РФ - скорее негативно и 26,5% - очень негативно.

Почти 30% украинский положительно относятся к Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции результаты исследования, проведенного центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко.

По данным опроса, 29,7% украинцев относятся к России положительно. При этом 4,4% опрошенных ответили, что относятся очень положительно, 25,3% - скорее положительно. В то же время 31,4% украинцев относятся к РФ - скорее негативно и 26,5% - очень негативно. При этом 12,4% затруднились ответить.

Председатель правления Украинского института социальных исследований имени А. Яременко Ольга Балакирева отметила, что в отношении украинцев к России есть региональные особенности.

«Традиционно Донбасс, восток Украины и в определенной степени Центральный регион и Южный более положительно относятся к Российской Федерации. И очень негативное отношение мы наблюдаем на западе Украины - 59% опрошенных отметили «очень негативно» и 29% - «скорее негативно», то есть суммарно более 85% негативного отношения к РФ», - сказала она.

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Как проводился опрос

Опрос проводился с 8 по 15 августа. В нем приняли участие 3012 респондентов. Статистическая погрешность составляет от 1,1% до 1,9%.

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Автор: Надя Пришляк