Также исследование показало, что украинцы больше всего ценят свободу и считают себя нацией успешных людей.

Украинцы четко отличают себя от россиян и не считают себя единым народом с ними.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, представляя результаты фокус-группового исследования "Кто мы? Портрет украинцев глазами украинцев".

"Наши фокус-группы показывают, что украинцы четко отличают себя от россиян, четко считают, что мы совсем другие. И в принципе это касается абсолютно всех регионов, где проходили наши фокус-группы. Как на востоке, так и на западе. Поэтому в массовом сознании, безусловно, мы не являемся единым народом и, безусловно, мы чувствуем свое полное отличие от россиян. И одним из ключевых отличий является наше свободолюбие и умение сказать власти: "Нет", в отличие от россиян", - отметил Денисенко.

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Так, согласно результатам исследования, основными отличиями от россиян украинцы называли децентрализацию власти во всех видах; наличие свободы слова; возможность не соглашаться с властью. Кроме того, участники фокус-групп отмечали, что украинцы, в отличие от россиян, более открытые и искренние; менее агрессивны и более воспитаны, и трудолюбивы.

В общем, описывая украинцев, респонденты указали следующие черты: свободолюбивые, гостеприимные, хозяйственные, хитрые в жизненных вопросах, патриотичные, трудолюбивые, но не могут объединяться надолго.

По словам Денисенко, неспособность объединяться надолго - это качество можно объяснить отсутствием национальной идеи, которая бы объединяла всех граждан, жителей разных регионов.

Согласно результатам исследования, опрошенные не согласились, что Украина - "неудачное государство"; что украинцы - это "нация заробитчан"; что украинцы всегда поют грустные песни.

В то же время респонденты согласились с тезисами: "где два украинца - там три гетмана"; что украинцы не воспринимают любую власть и не доверяют ей; что украинцы живут не по законам, а по кумовству.

Победы Украина за 30 лет респонденты видят только в ценностной плоскости - повышение уровня патриотизма, украинского духа, тяга к европейским ценностям. Именно это является главными составляющими успеха страны, по их мнению, поскольку с ними можно преодолеть все невзгоды.

По словам Денисенко, одним из ключевых аспектов исследования было то, как граждане видят будущее Украины.

"Украинцы больше других ценят свою свободу, и это на самом деле ключевой момент. Красной нитью через все фокус-группы проходила тема свободы, свободолюбия и то, что мы свободолюбива нация. Второй тезис: украинцы защищают свою страну и Европу. Также что украинцы - это нация успешных, развитых людей, и украинцы хорошо адаптируются к трудностям", - сообщил Денисенко.

Вместе с тем он отметил, что граждане не имеют представления о будущем страны.

"В принципе, это такие положительные аспекты, но в то же время конкретного видения будущего де-факто у нас нет. И это большая угроза для государства, для нас. И если элиты не начнут думать над визуализацией этого будущего, над видением того, какой Украина должна быть условно до 2050 года, - это будет огромной проблемой для того, чтобы мы двигались вперед", - сказал Денисенко.

Кроме того, как показало исследование, украинцы склонны перекладывать ответственность на лидеров, не говоря о собственной роли в формировании успешной страны. Так, ни один из респондентов не высказал свое видение урегулирования проблем в Украине, которое включало бы ответственность со стороны народа. По мнению большинства, единственное, что нужно сделать, - это выбрать правильного лидера, который имеет все сделать за них.

По данным исследования, украинцы хотят стать частью европейского цивилизационного пространства, однако не воспринимают его полностью, а только те его составляющие, которых не хватает сейчас Украине (свобода слова, уважение к законам и т.п.), сохраняя консервативность и религиозность своих взглядов. Таким образом, в настоящее время отсутствует понимание того, что интеграция в европейское пространство предусматривает целостное восприятие всех доминантных стандартов и парадигм.

Исследование Украинский институт будущего провел совместно с социологической компанией New Image Marketing Group в период с 10 по 15 июня 2021 года на всей территории Украины. Проводилась работа с 12 фокус-группами, по 8 участников в каждой, представляющих различные сферы деятельности, уровни дохода, уровни образования.

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Автор: Инна Андалицкая