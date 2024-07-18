По словам советника главы Офиса президента, речь идет о "революционных процессах или переворотах" внутри самой Российской Федерации.

Проигрышем России станет не возвращение территории Украины в границы 1991 года, а "обнуление вертикали" правителя РФ Владимира Путина. Об этом в интервью 24 каналу сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, речь идет о "революционных процессах или переворотах" внутри самой Российской Федерации.

"Возможно ли это? Это не то что возможно, это - единственный исторический сценарий, который может быть в полном объеме реализован сегодня в России. Почему? Потому что мы с вами уже неоднократно видели слабость внутренней силовой вертикали в России. Неготовность быстро и адекватно реагировать на проявления агрессивных социальных протестов. Некому на это реагировать. Мы с вами видим, что российская силовая вертикаль не заточена на эффективную работу против вооруженных проявлений агрессии", - отметил Подоляк. Видео дня

Он подчеркнул, что сейчас не достаточно остановить Россию на линии соприкосновения с помощью авиации.

"Если остановили, здесь нет России и она не доминирует больше в воздухе, то Россия начнет существенно проигрывать и пропускать большое количество ударов по своей территории", - резюмировал Подоляк.

Война в Украине - последние новости

В четверг, 18 июля, на Покровском направлении произошло наибольшее количество боестолкновений. Как сообщили в Генштабе, ситуация на фронте характеризуется активностью врага на всех направлениях.

Так, оккупанты применяют все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей, активнее всего действует на Покровском и Кураховском направлениях, где произошло более трети от всех боевых столкновений. Всего с начала суток произошло 73 боевых столкновения.

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