Дроны атаковали город, где расположено одно из крупнейших химических предприятий юга России.

В ночь на субботу, 15 июня, беспилотники атаковали Ростовскую область. В районе Каменска-Шахтинского работала ПВО.

Об этом пишут губернатор Ростовской области Василий Голубев и Telegram-канал ASTRA.

"Около 4-х утра в районе Каменска-Шахтинского силами ПВО сбито несколько БПЛА. Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом здании повреждено остекление, пострадавших нет", - заявил Голубев.

В сети появилось видео, на котором видно момент пролета одного из дронов над городом Каменск-Шахтинский. Там расположено федеральное предприятие "Комбинат Каменский" - одно из крупнейших химических предприятий юга России и градообразующее предприятие города Каменска-Шахтинского.

Другие атаки беспилотников

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу, 14 июня, Россию массированно атаковали беспилотники. "Хлопки" слышали в нескольких регионах страны-оккупанта.

В частности, россияне заявили о взрывах в районе военного аэродрома "Морозовск" в Ростовской области. В местных пабликах писали о якобы атаке неизвестных БПЛА.

Кроме того, ночью беспилотники атаковали Воронежскую область. Местный губернатор Александр Гусев заявил, что "птички" атаковали нефтебазу. "Хлопок" слышали также в Курской области.

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