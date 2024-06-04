В частности они жалуются на то, что им не говорят всей правды.

Украинские разведчики перехватили разговор мирных жителей Шебекино Белгородской области, в котором говорится о низком морально-психологическом состоянии населения из-за обсуждения о создании "санитарной зоны" в регионе. Такой разговор опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что во время разговора россиянка жалуется, что в области все только ухудшается, а создание "санитарной зоны" никак не помогает.

"Конечно не спала вчера до ночи. Шарашили так, что мама не горюй. Горело и машин сколько опять сгорело, и на Конева, и на Губкина. На Губкина вообще в дом попали. Вот... Стекла, машины прямо полыхали. Вообще вот бульвар юности и на Конева и это... Да ничего, и все хуже, и хуже. Санитарную зону делаем, а нам все хуже, и хуже", - отметила женщина.

По ее словам, раньше на область летело "то 12, то 16, 18 ракет", а теперь "32, 26".

"Ну что же это такое? Вот это убивает больше всего, все у них кончилось, а у нас все хорошо. Я согласна с вами по этому поводу. Вот говорили бы правду, так лучше было бы это все. Да и правды никто не знает, уже бы люди сказали правду, вот терпеть еще столько бы и люди бы терпели, что говорить-то, паники нет же, ничего нет, но люди как-то справляются, терпят вот это все, правды же никто не скажет", - сказала жительница Белгородской области.

Ситуация в Белгороде и области - последние новости

Ранее сообщалось, что РФ начала вывозить своих военных из Белгорода. По словам местных жителей, из города эвакуируют мобилизованных, срочников и контрактников.

Также сообщалось, что в Белгородской области горел резервуар с топливом. Отмечается, что на территорию сельскохозяйственного предприятия якобы прилетел дрон, в результате чего произошел пожар.

Также тогда местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа "подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе".

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