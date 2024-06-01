Местные считают, что оккупантов эвакуируют, ведь может "что-то быть".

Украинские разведчики перехватили разговор, в котором говорится о том, что из Белгорода якобы эвакуируют российских военных.

"Из Белгорода людей выводят. И мобилизованных, и этих срочников, и контрактников, и ближайшие, кто живет рядом, понял... Где не могут отбить. Выводят людей. Ну, короче, что-то будет, я так понимаю", - отметила, вероятно, местная жительница Белгорода.

В то же время местная мэрия 31 мая сообщила, что Белгород выиграл конкурс, который провело МЧС РФ среди крупных населенных пунктов, посвященный безопасности.

Там отметили опыт работы спасателей в условиях приграничья. Конкурсное жюри высоко оценило "качество и развитие белгородской системы оповещения населения".

Эту победу в конкурсе постоянно "подтверждает" губернатор области Вячеслав Гладков. К примеру, в тот же день он сообщил, что в многоквартирный дом врезался беспилотник и сдетонировал. В результате взрыва в 5 квартирах были выбиты окна, а в одной сильно поврежден балкон.

В то же время издание "Верстка" сообщило, что количество обстрелов Белгородской области доходит до 400 в месяц, а именно они участились с июня прошлого года.

"Прилеты" в Белгороде - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 26 мая в Белгородской области было шумно. После того, как в регионе был объявлен сигнал ракетной опасности, произошло сразу несколько пожаров. Тогда в российском Минобороны сообщали, что якобы уничтожили над областью 29 реактивных снарядов РСЗО "Вампир".

Также сообщалось, что 21 мая в Белгородской области горел резервуар с топливом. Тогда местный губернатор Гладков пожаловался на атаки дронов.

"В результате его падения с последующей детонацией пострадавших нет, есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия: посечены складские помещения и ангары с техникой, также произошло возгорание емкости с топливом. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали последствия", - написал тогда он.

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