Перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе казанского авиационного завода.

Утром 17 апреля беспилотники Главного управления разведки атаковали авиационный завод им. Горбунова в Казани (Татарстан). Там производят и ремонтируют бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М.

Об этом УНИАН сообщили источники в спецслужбах. Взрывы на территории авиазавода прогремели около 10 часов утра по Киеву. Перед взрывами сработала сирена воздушной тревоги в районе казанского авиационного завода. Одновременно началась эвакуация персонала с территории предприятия.

Во время атаки закрыли аэропорты в Казани, Нижнекамске и Нижнем Новгороде. Сеть заполонили новости и кадры взрывов возле завода.

Атака на Татарстан

Напомним, 2 апреля беспилотники атаковали Татарстан. Эта атака продемонстрировала, что Украина имеет дроны, которые могут преодолеть более 1200 километров.

Под ударом оказалась особая экономическая зона "Алабуга", где находится завод по производству и сборке БПЛА типа "шахед", а также российский нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.

Вечером в ООН, комментируя эту атаку, призвали "прекратить нападения на гражданское население и инфраструктуру".

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом поблагодарил "различные международные организации, которые постоянно что-то осуждают".

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