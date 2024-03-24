По данным российских СМИ, один из крупнейших НПЗ России был вынужден остановить деятельность.

В субботу, 23 марта, беспилотники поразили одну из установок Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в РФ.

Как сообщает ASTRA со ссылкой на источники, НПЗ после атаки приостановил работу. Поражена одна из установок.

"В результате атаки на НПЗ в Самаре повреждена установка АВТ-4, производственный цикл завода был остановлен. Атака была осуществлена утром 23 марта", - отметил источник.

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Канал добавляет, что за последние три недели это уже 12-я атака на НПЗ в РФ.

Пожар на Куйбышевском НПЗ - что известно

Это уже не первая атака на Куйбышевский НПЗ. 16 марта речь шла об атаке на три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области Российской Федерации, которая была результативной. Дроны СБУ атаковали три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области - Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ.

Всего с начала этого года по состоянию на 18 марта произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 российских регионах.

По информации The Insider, 8 объектов получили значительные повреждения в результате ударов. Общая мощность атакованных заводов составляет примерно 178 миллионов тонн в год. Однако те, что были повреждены, имеют совокупную мощность 83 миллиона тонн в год.

По словам источников в нефтяной отрасли, следующими целями могут стать объекты в Рязани и Самаре. Возле Самары расположены Куйбышевский (7 миллионов тонн), Новокуйбышевский (8,3 миллиона тонн) и Сызранский (8,5 миллиона тонн) НПЗ "Роснефти".

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