Атакованные заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки РФ.

Атака на три нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Самарской области Российской Федерации была результативной. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили осведомленные источники в правоохранительных органах.

"СБУ продолжает реализацию стратегии по подрыву экономического потенциала РФ, который позволяет ей вести войну в Украине. Сезон "бавовны" на российских НПЗ в разгаре. Каждое такое поражение уменьшает поток нефтедолларов, который питает военную экономику РФ", - отмечает источник.

В частности, дроны СБУ атаковали три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ.

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Суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это - почти 10% всей нефтепереработки РФ.

По данным источников, ночная атака на российские НПЗ была результативной.

Дроны атаковали НПЗ в России 16 марта

Как сообщал УНИАН, ранее было известно об атаке на два НПЗ в Самарской области.

Атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, в результате произошло возгорание установки по переработке нефтепродуктов. Площадь возгорания составляла 500 квадратных метров. Дрон атаковал установку ЭЛОУ-АВТ-6, которая отвечает за глубокую переработку нефти, выпуск высокооктановых бензинов и является основной производственной мощностью предприятия. Также в результате атаки загорелся блок К-2 и емкости нефтехранилища.

Россияне пытались сбить беспилотники стрелковым оружием, но безуспешно. Несколько других дронов атаковали Новокуйбышевский НПЗ. Там также начался пожар, однако его через полчаса потушили.

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