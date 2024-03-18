Источники издания спрогнозировали, какие НПЗ могут стать следующими.

С начала этого года произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 российских регионах.

Как сообщает The Insider, 8 объектов получили значительные повреждения в результате ударов. Общая мощность атакованных заводов составляет примерно 178 миллионов тонн в год. Однако те, что были повреждены, имеют совокупную мощность 83 миллиона тонн в год.

"Если же учитывать только достоверно поврежденные установки первичной переработки нефти, то кампания воздушных ударов задела пока только 46 миллионов тонн в год мощностей переработки, что соответствует 14% от всей мощности НПЗ и 17% от переработанной в 2023 году нефти", - добавляет издание.

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По словам источников в нефтяной отрасли, следующими целями могут стать объекты в Рязани и Самаре. "Рязанская нефтеперерабатывающая компания", которая принадлежит "Роснефти", третий в стране и крупнейший в Центральном федеральном округе НПЗ. За год он один способен покрыть потребности армии РФ и изготовить 3,6 миллиона тонн бензина, 4,5 миллиона тонн дизтоплива и 1,2 млн тонн авиакеросина.

При этом возле Самары расположены Куйбышевский (7 миллионов тонн), Новокуйбышевский (8,3 миллиона тонн) и Сызранский (8,5 миллиона тонн) НПЗ той же "Роснефти".

Уничтожение российских НПЗ

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил, что Силы обороны продолжают уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы, что может привести к критической ситуации с топливом внутри страны.

Только за последнее время Силы обороны поразили завод в Калужской области, а также Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ.

В ночь на 17 марта целью беспилотников стал НПЗ в Краснодарском крае.

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