Аналитики пессимистичны в прогнозах по запуску полномасштабной работы поврежденных объектов.

Российская энергетическая компания "Новатэк" всего через несколько недель сможет возобновить широкомасштабную работу на своем перерабатывающем комплексе в Усть-Луге и на терминале в Балтийском море после атаки беспилотников.

Как сообщает Reuters, "Новатэк "приостановила некоторые операции на огромном терминале экспорта топлива в Балтийском море и "технологический процесс" в комплексе из-за пожара. По данным росСМИ, в результате атаки беспилотников повреждены два резервуара для хранения и насосная станция.

"Мы считаем, что завод, вероятно, вернется к значительной мощности в течение недель или, в худшем случае, месяцев", - заявили аналитики Московской брокерской компании BCS.

В "Новатэке" от комментариев отказались. Комплекс перерабатывает более 7 млн тонн газового конденсата в год. Он используется для дальнейшего производства нефтепродуктов, таких как нефть и авиационное топливо.

Аналитики также заявили, что "Новатэк" теперь будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы. "Синара Инвестбанк" заявил, что из-за инцидента может пострадать четверть доходов компании.

Атака беспилотников на порт Усть-Луга

Как писал УНИАН, минувшей ночью на нефтяном терминале морского порта Усть-Луга под Санкт-Петербургом возник масштабный пожар. Жители поселка Усть-Луга рассказали, что перед этим слышали взрывы и звук летящего беспилотника.

Как стало известно УНИАН из собственных источников, масштабный пожар на нефтяном терминале был спецоперацией СБУ. По нефтяному комплексу были выпущены беспилотники-камикадзе, которые попали точно в цель, вызвав крупный пожар.

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