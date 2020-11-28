YouTube ввел полный запрет на создание каналов российским СМИ "ANNA NEWS"

Россияне нашли выход, как обойти фактчекинг социальных сетей и запустить замороженные администраторами YouTube пропагандистские каналы.

Читайте такжеВ России решили продавать марки с Гитлером (фото)

Роскомнадзор "из-за цензуры YouTube" обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их разработать отечественные видеохостинги для российских СМИ, говорится в сообщении регулятора.

Заявление появилось в связи с тем, что YouTube ввел полный запрет на создание каналов российским СМИ "ANNA NEWS". Роскомнадзор потребовал у Google восстановить доступ к каналам агентства.

"Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских СМИ недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного к ней доступа", – говорят в ведомстве.

Другие новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН