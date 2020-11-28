Россияне нашли выход, как обойти фактчекинг социальных сетей и запустить замороженные администраторами YouTube пропагандистские каналы.
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Роскомнадзор "из-за цензуры YouTube" обратился к ведущим интернет-компаниям страны и попросил их разработать отечественные видеохостинги для российских СМИ, говорится в сообщении регулятора.
Заявление появилось в связи с тем, что YouTube ввел полный запрет на создание каналов российским СМИ "ANNA NEWS". Роскомнадзор потребовал у Google восстановить доступ к каналам агентства.
"Целенаправленная политика цензурирования в отношении российских СМИ недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного к ней доступа", – говорят в ведомстве.
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