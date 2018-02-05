В Москве скандального актера Алексея Панина задержали за гонки по городу - СМИ

16:25, 05 февраля 2018
Русский міръ
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Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что в отношении актера могут быть составлены административные протоколы за неуплату дорожных штрафов. В обшей сложности Панин не оплатил 51 штраф на сумму около 40 тысяч рублей.

На прошлой неделе актер опубликовал в соцсетях видеозапись, где он едет по Москве без ремня безопасности, снимая при этом себя на мобильный телефон. После появления ролика ГИБДД Москвы пообещала провести проверку.

Полетели! #АлексейПанин #панин #хуйменясломишь

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77)

Как сообщал УНИАН, российский актер Алексей Панин, находясь в Автономной Республике Крым, публично высказывался о том, что АР Крым является российской территорией, и эту территорию нужно расширить до Одессы.

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Теги: #Алексей Панин задержан#Панин гонки