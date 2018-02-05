В Москве скандального актера Алексея Панина задержали за гонки по городу - СМИ

Актер не оплатил 51 штраф за езду с нарушениями.

В Москве задержали скандально известного актера Алексея Панинана, после того, как он проехался по Москве без ремня безопасности, снимая при этом себя на мобильный телефон.

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что в отношении актера могут быть составлены административные протоколы за неуплату дорожных штрафов. В обшей сложности Панин не оплатил 51 штраф на сумму около 40 тысяч рублей.

На прошлой неделе актер опубликовал в соцсетях видеозапись, где он едет по Москве без ремня безопасности, снимая при этом себя на мобильный телефон. После появления ролика ГИБДД Москвы пообещала провести проверку.

Как сообщал УНИАН, российский актер Алексей Панин, находясь в Автономной Республике Крым, публично высказывался о том, что АР Крым является российской территорией, и эту территорию нужно расширить до Одессы.