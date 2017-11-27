В России мужчина сжег вместе с домом жену и троих детей

В Томской области России следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в убийстве жены и троих детей. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ.

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Инцидент произошел 26 ноября в поселке Маркелово Шегарского района. Подозреваемый в ходе ссоры облил супругу воспламеняющейся жидкостью. После этого в доме произошло возгорание.

«В результате пожара погибли 28-летняя жена подозреваемого и три дочери возрастом 1 год, 5 и 6 лет. Сам подозреваемый и находившаяся в гостях женщина госпитализированы с ожогами в Шегарскую районную больницу. Их состояние оценивается врачами как тяжелое», — говорится в сообщении.