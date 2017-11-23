Одиозный российский депутат Милонов почувствовал возле Госдумы "действие дружеской атмосферы для занятия наркоманией"

Депутат Госдумы России Виталий Милонов заявил, что в табачном киоске, расположенном «практически под стенами» нижней палаты российского парламента, «треть ассортимента представлена товарами для наркозависимых», передает РИА «Новости».

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Он направил запросы главам МВД и Минпромторга Владимиру Колокольцеву и Денису Мантурову с просьбой организовать «тотальную» проверку магазинов на наличие в их ассортименте устройств для курения наркотических веществ, а также запретить их продажу в России.

Милонов заявил, что ему поступают многочисленные обращения от граждан, которые «обеспокоены свободной продажей в табачных магазинах и киосках по всей стране всевозможных приспособлений для употребления наркотических средств и галлюциногенных курительных смесей».

«Стеклянные и глиняные колбы, пробирки, трубки, шланги и кальяны для наркотиков можно купить практически под стенами Государственной думы, в единственном табачном киоске на Тверской улице, где треть ассортимента представлена товарами для наркозависимых», - отмечается в запросе Милонова.

По его словам, эта ситуация создает впечатление, что в России «действует дружественная атмосфера для занятия наркоманией».

Также по его мнению, эта ситуация вредит политике государства в части пропаганды здорового образа жизни и борьбы с употреблением наркотических средств.