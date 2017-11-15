Глава "Роснефти" после развода переименовал роскошную яхту, названную в честь жены

Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с женой. Решение «о расторжении брака супругов, имеющих детей» вынес московский мировой судья, в июне 2017 года оно вступило в силу, передает Meduza.

В августе 2016 года «Новая газета» опубликовала статью «Секрет „Принцессы Ольги“», где, в частности, сообщалось, что глава «Роснефти» женился на Ольге Рожковой - и она взяла фамилию супруга. Ольга Сечина, писала «Новая газета» со ссылкой на фотографии в инстаграме супруги главы «Роснефти», часто проводит время на яхте «Сейнт Принцесс Ольга». Стоимость яхты, "одной из самых роскошных в мире", издание оценивало в 100 миллионов долларов.

Из-за этой статьи Игорь Сечин подал в суд на «Новую газету». Суд обязализдание удалить статью с сайта и опубликовать опровержение. Издание опубликовало опровержение; со статьей по-прежнему можно ознакомиться на сайте.

В сентябре 2017 года Центр управления расследованиями сообщил, что яхта «Сейнт Принцесс Ольга» (ЦУР оценил судно в 150 миллионов долларов) сменила название на «Аморе Веро». ЦУР также упоминал о возможном расставании главы «Роснефти» с супругой.

Как сообщал УНИАН, ранее Навальный нашел у кремлевского пропагандиста Соловьева недвижимости на миллиард рублей, в том числе виллу в Италии.