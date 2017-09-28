Квартиры, дача и вилла в Италии: Навальный нашел у кремлевского пропагандиста Соловьева недвижимости на миллиард рублей

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев оказался владельцем элитной недвижимости в центре Москвы и шикарной виллы в Италии. Об этом идет речь в расследовании Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального.

"Мы оцениваем минимальный размер состояния Соловьёва в миллиард рублей. Это только то, что он никак не может скрыть, и подтверждается документально. Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить", - заявляет Навальный.

Согласно расследованию, мэрия Москвы подобрала ему квартиру 160 метров в элитном доме и продала по цене 2,5 миллиона рублей. При том, что при минимальная рыночная цена таких апартаментов в год покупки - 13 миллионов. Вскоре Соловьев купил еще две квартиры в этом доме, увеличив площадь своего элитного имущества до 450 квадратных метров. Сегодняшняя цена этой недвижимости составляет 250 миллионов рублей.

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Кроме того, у него есть дом на 1046 метров в дачном поселке Переделкино в Московской области. Он стоит порядка 400 миллионов рублей.

Также Соловьев оказался владельцем виллы в итальянском городе Комо и удостоверения резидента Италии.

Как сообщал УНИАН, ранее Навальный обнародовал информацию о "тайной империи" Медведева и взятках на 70 миллиардов рублей.