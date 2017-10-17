В "суровом" Челябинске люди вышли на борьбу с разбитыми дорогами: проблемные места прикрывают стульями (фото)

Автомобилисты, чей путь лежит через улицу Агалакова в Ленинском районе, больше не боятся угодить колесом в открытый колодец. Находчивые челябинцы обозначили проблемное место, «прикрыв» его деревянным стулом.

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Фотография со стулом на дороге набрала популярность в соцсетях. Только в России колодцы закрывают не как положено, а как придется. "Челябинск — суровый город. И это возле 51 школы". - прокомментировали пользователи соцсетей, увидевшие фотографии «прикрытого» колодца.

Сегодня устранили неполадку, убрав стул с колодца.Ул. Агалакова 44.

Напомним, что в Челябинске не в первый раз местные жители выходят на борьбу с дорожными проблемами. Например, в мае возле ЮУрГУ появилось кресло. Оно закрывало провалившийся на тротуаре асфальт. Дыру залатали, но кресло на память оставили.