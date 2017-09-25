В России группа полицейских сломала ногу футбольному болельщику
18:58, 25 сентября 2017Русский міръ
60 0
Конфликт возник из-за нехватки билетов для петербургских болельщиков.
Группа полицейских повалила на землю одного болельщика и начала его бить / фото СУ СКР
В Краснодаре во время матча чемпионата России по футболу полицейский сломал ногу болельщику питерского "Зенита". Об этом сообщает "Фонтанка".
Конфликт возник из-за нехватки билетов для петербургских болельщиков. Для них была выделена квота в 1000 билетов, а на матч поддержать "Зенит" прибыло гораздо больше зрителей.
Читайте такжеВ России раздраженный клиент "Сбербанка" пригласил в отделение стриптизерш (видео)
Драка завязалась возле стадиона. Группа полицейских повалила на землю одного болельщика и начала его бить. При этом фанату сломали ногу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter