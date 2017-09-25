В России группа полицейских сломала ногу футбольному болельщику

В Краснодаре во время матча чемпионата России по футболу полицейский сломал ногу болельщику питерского "Зенита". Об этом сообщает "Фонтанка".

Конфликт возник из-за нехватки билетов для петербургских болельщиков. Для них была выделена квота в 1000 билетов, а на матч поддержать "Зенит" прибыло гораздо больше зрителей.

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Драка завязалась возле стадиона. Группа полицейских повалила на землю одного болельщика и начала его бить. При этом фанату сломали ногу.