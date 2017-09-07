В Перми перед приездом Путина прячут заводские здания за "фотообоями" с улицами Нью-Йорка
То, что изображения не похожи на российские реалии заметили пользователи в соцсетях.
В российском городе Пермь неприглядные здания закрывают гигантскими баннерами. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.
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Отмечают, что таким образом местная власть готовится к визиту президента Владимира Путина.
Пермь привели в готовность к визиту Владимира Путина— ЛикБез Банкрота (@bankrot_59ru) September 7, 2017
В городе вывесили баннер с американской улицейhttps://t.co/Hzbq5rkMgF#RT#News#TCOTpic.twitter.com/5dQUXc7lOR
Некоторые из юзеров обратили внимание, что на баннерах изображены здания, похожие на нью-йоркские.
Пермь готовят к приезду Путина— Выборная Навка (@Gulay_Pole) September 6, 2017
Нарисованные окна и улицы Нью-Йорка этаж заброшенных заводских цехов
Все последние 17 лет в этих 3ех фото pic.twitter.com/zT3Z73U8Vp