В Перми перед приездом Путина прячут заводские здания за "фотообоями" с улицами Нью-Йорка

14:15, 07 сентября 2017
Русский міръ
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То, что изображения не похожи на российские реалии заметили пользователи в соцсетях.

Здания закрывают баннерами / фото properm.ru

В российском городе Пермь неприглядные здания закрывают гигантскими баннерами. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

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Отмечают, что таким образом местная власть готовится к визиту президента Владимира Путина.

Некоторые из юзеров обратили внимание, что на баннерах изображены здания, похожие на нью-йоркские.

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Теги: #Россия#улицы Перми#визит Путина в Пермь#баннер с американской улицей