В Перми перед приездом Путина прячут заводские здания за "фотообоями" с улицами Нью-Йорка

В российском городе Пермь неприглядные здания закрывают гигантскими баннерами. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

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Отмечают, что таким образом местная власть готовится к визиту президента Владимира Путина.

Пермь привели в готовность к визиту Владимира Путина

В городе вывесили баннер с американской улицейhttps://t.co/Hzbq5rkMgF#RT#News#TCOTpic.twitter.com/5dQUXc7lOR — ЛикБез Банкрота (@bankrot_59ru) September 7, 2017

Некоторые из юзеров обратили внимание, что на баннерах изображены здания, похожие на нью-йоркские.