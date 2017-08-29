"Яндекс.Карты" стерли российский Сахалин после запуска ракеты КНДР (скриншот)
Неполадка наблюдается в веб-версии сервиса в разных браузерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.
В России сервис "Яндекс.Карты" не отображает остров Сахалин.
Как сообщает «РИА Новости», причина сбоя пока неясна, при этом его появление совпало с запуском КНДР ракеты к соседнему с Сахалином японскому острову Хоккайдо.
Остров отображается на карте на максимальном отдалении (3000 км), пропадает при увеличении карты (масштабы 1000 км, 600 км и 200 км) и снова появляется при дальнейшем приближении.
Сбой наблюдается на карте-схеме, при этом на спутниковой и гибридной картах неполадок нет, отмечает издание.
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Баг наблюдается в веб-версии сервиса в разных браузерах, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.
Проблема была замечена около 2:00 мск (2:00 по Киеву) в ночь на вторник и по-прежнему присутствовала через полтора часа.