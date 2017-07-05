В России панда-модель для фотографий с туристами оказалась перекрашенным щенком

Детеныш краснокнижной панды из Сочи, которого, как сообщалось в соцсетях, использовали для фотографий с туристам в 40-градусную жару, оказался перекрашенным щенком чау-чау. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

«В ходе проводимой Сочинской природоохранной прокуратурой проверки выяснилось, что фотографы на смотровой площадке у села Монастырь предлагают сделать снимки с щенком собаки породы чау-чау, выкрашенным под панду", - сказал представитель прокуратуры.

Читайте такжеВ сети набирает популярность забавное видео с пандой, которая играет со снеговиком

О появлении предпринимателей, использующих в качестве фотомодели занесенную в Красную книгу панду, на одном из самых популярных сочинский туристических маршрутов, ведущего на Красную Поляну, сообщил наканунепользователь соцсети «ВКонтакте». По его словам, на смотровой площадке у села Монастырь в установившуюся на Черноморском побережье 40-градусную жару отдыхающим предлагают сфотографироваться с замученным жарой детенышем панды размером не больше 30-50 см, а также львенком и коршуном.

Прокуратура инициировала проверку. В ходе рейда у фотографов помимо перечисленных животных также обнаружили обезьяну и ослика. Представитель прокуратуры добавил, что ведомство проверит наличие документов на животных и факт жестокого обращения с ними.