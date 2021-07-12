Многие посчитали, что девушка "перешла грань", оскорбив мужчин.

14-летняя БДСМ-блогерша из Нальчика (Кабардино-Балкария, Россия) выгуляла парня на поводке и попала под шквал критики.

Ролик с выгулом молодого человека на поводке Аида выложила в своих Instagram и TikTok.

Задумку она объяснила якобы желанием показать неравенство полов.

«Неравенство полов очевидно. Но согласитесь, если бы было наоборот и на веревке была бы девочка, это считалось бы нормой. Комментарии были бы «тигр», «лев» и так далее», - подписала она кадры.

За несколько дней под постом собралось больше двух тысяч комментариев. Многие посчитали, что девушка «перешла грань», оскорбив мужчин. Также люди накинулись и на самого парня, отметив, что он опозорил сам себя.

Позже блогерша рассказала в сторис, что ее буквально засыпали угрозами.

В сутки, по словам Аиды, она получает больше сотни подобных сообщений, а в одном из них было сказано, что ее розыском уже занялась «серьезная мусульманская группировка».

Также СМИ сообщают, что одна из кофеен даже пообещала напиток тому, кто бросит в девушку яйцо или обольёт её чем-то при встрече.

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Но Аида извиняться не собирается. Она посоветовала всем оскорбившимся поработать над самооценкой.

В заключении девушка сказала, что для ее безопасности были приняты некие меры. Вдобавок, по ее словам, ролик она записала за пару дней до отъезда из Нальчика.

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Автор: Денис Прядко