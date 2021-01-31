Ана Чери вновь решила порадовать фанов.

Популярная модель Ана Чери опубликовала в Instagram ролик, на котором позирует в откровенном наряде.

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На кадрах девушка крутится перед камерой в розовом бикини, высоких перчатках и БДСМ-портупеи. В руке она держит три розочки, которыми прикрывает интимные части тела.

Стоит отметить, что у Аны нестандартная фигура как для модели. При этом она всячески демонстрирует свои сочные формы. Собственно, за такое откровение ее и любят почти 13 миллионов человек, которые следят за ней в соцсети.

Кто такая Ана Чери:

Ана Чери родилась 16 мая 1986 года в Анахайме

В 2006 году начала карьеру фотомодели

Получила известность благодаря своей внешности и видеоурокам фитнеса в Instagram

По версии Bluebella входит в тройку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram

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Автор: Диана Могилевич