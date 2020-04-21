Забыл выключить трансляцию: российский мэр обматерил помощницу в прямом эфире (видео)
17:25, 21 апреля 2020Русский міръ
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Мэр Алексей Богадистов возмутился тем, что помощница отвлекала его во время эфира.
Мэр Геленджика забыл выключить онлайн-трансляцию / скриншот из видео
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в прямом эфире.
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Видеозапись эфира опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале во вторник, 21 апреля.
Алексей Богадистов возмутился тем, что помощница Яна Скорикова отвлекала его во время эфира, и выругался.
«Господи, прости», - сказал он после этого.
Как сообщал УНИАН, журналистка американского телеканала KCRA 3 Мелинда Меза вышла в эфир из ванной своего дома, где она находится на карантине из-за угрозы распространения коронавируса.
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