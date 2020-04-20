Журналистка вышла в эфир из ванной и случайно засняла голого мужа в душе (фото)

Репортерша рассказывала, как ухаживать за своими волосами в домашних условиях.

Журналистка американского телеканала KCRA 3 Мелинда Меза вышла в эфир из ванной своего дома, где она находится на карантине из-за угрозы распространения коронавируса.

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В сюжете, одной из героинь которого стала Меза, шла речь о том, как ухаживать за своими волосами в домашних условиях. Журналистка на камеру объясняла и показывала, как подровнять челку, и не заметила, что засняла супруга, принимавшего душ.

Некоторые пользователи посочувствовали корреспондентке, которой, по их мнению, предстоит выслушивать насмешки коллег по работе. Многих же рассмешило включение репортерши.

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