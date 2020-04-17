Во время выгула собак и визита аптек: москвичам приказали показывать копам прописку

Если человек живет у родственников или друзей, достаточно расписки от владельца квартиры, добавил депутат.

Московская государственная дума постановила всем жителям столицы брать с собой паспорт и документ о месте проживания в случаях выхода на улицу – даже во время визита аптек и выгула животных.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

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При этом в комментарии агентству московский депутат Кирилл Щитов заявил, что в указе мэра «нет никаких ограничений». С собой нужно иметь всего лишь паспорт и «любой документ, который помогает подтвердить фактическое нахождение по конкретному адресу». То есть, копию договора аренды квартиры или копию документа о собственности для апартаментов, которые нельзя зарегистрировать.

Если человек живет у родственников или друзей, достаточно расписки от владельца квартиры, добавил депутат.

Он также рекомендовал россиянам оформить к рабочему пропуску дополнительный целевой, например, для поездок на выходные.

Как сообщал УНИАН, более 100 жителей нелегального хостела в Ленинградской области заболели коронавирусом.