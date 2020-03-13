Песков попросил журналистов не приходить в Кремль в случае проблем со здоровьем

Он назвал это предосторожностью и проявлением уважения к коллегам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратился к журналистам кремлевского пула и попросил их не приходить в Кремль, если они не совсем здоровы.

Об этом сообщает Дождь.

Он назвал это предосторожностью и проявлением уважения к коллегам.

«Если у вас насморк, если у вас кашель, вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, что не обязательно должно быть связано с коронавирусом; если вы себя плохо чувствуете - пожалуйста, не приходите в Кремль. Не принимайте участия в журналистской работе в Кремле. Мы обращаемся к вам с просьбой проявлять особую бдительность насчет своего самочувствия», — сказал Песков журналистам.

Читайте такжеВ Москве до 10 апреля запретили массовые мероприятия: в мэрии говорят, что из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента также спросили, будут ли приниматься какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности президента в связи с его выступлением в Госдуме, где присутствовал депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, вернувшийся из Франции.

«Я убежден, что президент не был в контакте с этим депутатом. Вы все видели, что он был на трибуне, выступал с трибуны. Не думаю, что до Путина этот депутат выступал с этой трибуны», — сказал Песков.

Ранее УНИАН сообщал, что в России известно о 28 случаях заражения коронавирусом. Четверо россиян и двое китайцев уже поправились и выписаны из больниц. Один человек умер.