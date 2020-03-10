Один из правоохранителей, совершивший самоубийство, был капитаном полиции с 25-летним стажем.

В России полицейские третий день подряд совершают самоубийства.

Об этом Ura.ru сообщили в региональном управлении МВД.

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Так, в Тюмени около восьми часов утра 10 марта с огнестрельным ранением найден мертвым оперуполномоченный. По данным проекта «Омбудсмен полиции», погибший по имени Азат заступил на суточное дежурство в составе следственно-оперативной группы, получил табельное оружие, после чего пошел в туалет и покончил с собой.

8 марта в Нарьян-Маре совершил самоубийство начальник наркоконтроля полковник Евгений Солонович. Его нашли мертвым в своей квартире. Причиной суицида могло послужить задержание хозяина местного ночного клуба «Адреналин» за сбыт наркотиков, который мог начать сотрудничать со следствием и дать показания на Солоновича.

9 марта в своем кабинете покончил с собой командир отделения ГИБДД капитан полиции Андрей Шигапов из межмуниципального отдела МВД «Губахинский» в Пермском крае. Его задержали за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Шигапов совершил суицид в состоянии стресса, зная, что его выгонят из органов, несмотря на 25 лет выслуги.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в России покончили с собой трое сотрудников полиции.