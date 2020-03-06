Путин: без сильного президента России будет плохо

Путин считает, что Россия не сможет стать парламентской республикой из-за отсутствия "устойчивых политических партий".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужна сильная президентская власть.

Об этом информирует Reuters со ссылкой на его выступление в российском городе Иваново.

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«(Предложение) перейти к парламентской республике, что во многих странах практикуется. У нас без сильной президентской власти в стране будет плохо. У нас нет устойчивых политических партий, которые есть в Европе, в Европе веками росли...», – сказал он.

Также он ответил на вопрос о продолжении работы на посту президента: «Дело не в том, что я не хочу. Мне нравится моя работа. Но для того, чтобы сохранить свои полномочия, пойти на какую-то схему, которая будет приемлема для страны или будет ее разрушать, вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать», – подчеркнул Путин.

Как сообщал УНИАН, в России руководителя некоммерческой организации "Национальное бюро развития демократии" Сергея Чайковского оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за неуважениі к главе Кремля Владимиру Путину.