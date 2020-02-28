Искали почти 4 года: в РФ раскрыли убийство девочки по подсказкам убийцы
В Краснодарском крае (Российская Федерация) задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки, который оставил подсказки, где искать тело.
Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
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Девочка пропала 20 июня 2016 года. В тот день ее отчим, работавший комбайнером, подвез девочку до дому, после чего она пропала. Ребенка искали почти четыре года.
В конце января 2020 года в соседнем населенном пункте на нескольких зданиях появились надписи, указывающие, где искать тело девочки. В тот же день следователи нашли останки девочки в указанном месте.
По подозрению в убийстве был задержан 63-летний житель поселка Звезда. Он признался, что 20 июня 2016 года девочка несколько раз забегала к нему во двор и мешала работать. По некоторым данным, мужчина конфликтовал с родителями ребенка. Прогоняя девочку, он ударил ее по голове молотком, а затем закопал тело в поле возле соседнего поселка.
Подозреваемый заявил, что это он оставил надписи на стенах, указывающие, где искать тело ребенка.
Как сообщал УНИАН, 15-летний подросток из Мурманской области (Россия) на днях пытался убить 11-летнего мальчика, избив его и закопав в снегу.