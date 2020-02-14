В РФ монашка сбила мать и двух девочек и уехала со словами "У меня тоже дети"

В результате наезда мать и две дочери, которые шли по обочине из детского сада, отбросило в кювет.

В Российской Федерации 33-летняя монашка сбила на автомобиле двух девочек и их мать, а затем уехала с места происшествия, заявив, что дома ее тоже ждут дети.

Об этом сообщил портал «Провинция.ру».

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Инцидент произошел 12 февраля вблизи села Дворцы Дзержинского района Калужской области.

По одним данным, женщина была монахиней, а по другим – матушкой, то есть женой священника.

В результате наезда мать и две дочери, которые шли по обочине из детского сада, отбросило в кювет.

Монашка остановилась, посмотрела на пострадавших и уехала со словами, что ее дома тоже ждут собственные дети.

Старшая девочка десяти лет получила компрессионный перелом позвоночника и госпитализирована в Калужскую областную больницу. По факту произошедшего проводится проверка, личность автомобилистки уже установлена.