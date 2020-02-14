В РФ монашка сбила мать и двух девочек и уехала со словами "У меня тоже дети"
В Российской Федерации 33-летняя монашка сбила на автомобиле двух девочек и их мать, а затем уехала с места происшествия, заявив, что дома ее тоже ждут дети.
Об этом сообщил портал «Провинция.ру».
Читайте также"Дом-2" для монашек: в РФ запустят православное реалити-шоу
Инцидент произошел 12 февраля вблизи села Дворцы Дзержинского района Калужской области.
По одним данным, женщина была монахиней, а по другим – матушкой, то есть женой священника.
В результате наезда мать и две дочери, которые шли по обочине из детского сада, отбросило в кювет.
Монашка остановилась, посмотрела на пострадавших и уехала со словами, что ее дома тоже ждут собственные дети.
Старшая девочка десяти лет получила компрессионный перелом позвоночника и госпитализирована в Калужскую областную больницу. По факту произошедшего проводится проверка, личность автомобилистки уже установлена.