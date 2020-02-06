В России в презервативах обнаружили цинк

Производителями теперь займется Росздравнадзор.

В России проверили продающиеся в рознице презервативы и обнаружили в ряде изделий превышение нормы содержания цинка и изопропилового спирта.

Как сообщает ТАСС, к соответствующим выводам пришли в "Роскачестве".

Сообщается, что всего исследовали 17 образцов презервативов из натурального латекса самых популярных марок, которые были произведены в России, Великобритании, Китае, Таиланде, Германии, США и Малайзии. Испытания проведены по 60 показателям, включая 49 показателей по безопасности.

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В трех образцах констатировали превышение допустимого уровня цинка, еще в двух изделиях оказалось больше, чем нужно, изопропилового спирта.

"По результатам проведенных испытаний Росздравнадзор начнет проводить необходимые мероприятия в отношении производителей, у которых выявлена не соответствующая требованиям безопасности продукция", - говорится в сообщении.

Полные результаты исследования намерены опубликовать в течение месяца.