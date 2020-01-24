Российский комик убежал из страны из-за шуток про Путина и церковь (фото, видео)

Долгополов давно известен своими оппозиционными взглядами. После последних президентских выборов он заявил, что Россия поделилась на два типа граждан – тех, кто избрал Путина, и тех, кто умеет читать и писать.

Комик стендап-жанра Александр Долгополов покинул Россию в связи с открытием дела против него за оскорбление чувств верующих. В своих шутках россиянин преимущественно высмеивал режим Путина и политику Русской православной церкви.

Об этом в Instagram сообщил сам Долгополов.

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При этом россиянин не уточнил, куда именно уехал. Это же в комментарии российским СМИ подтвердил его адвокат.

«Он действовал на опережение. Это его личный выбор. Поскольку пока ему еще ничего не инкриминируют, он спокойно прошел пограничников. И пока все не уляжется, говорить о возможном возвращении преждевременно», – сказал юрист.

Правоохранители открыли дело против мужчины из-за февральского выступления 2019 года, в котором комик всего 10 минут говорил о христианах и последние полтора часа – про Владимира Путина.

Долгополов давно известен своими оппозиционными взглядами. После последних президентских выборов он заявил, что Россия поделилась на два типа граждан – тех, кто избрал Путина, и тех, кто умеет читать и писать.

Как сообщал УНИАН, российская Федеральная служба безопасности заявляет о разоблачении в Дагестане ячейки религиозно-экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", которая запрещена в РФ.