Россиянка порвала себе кишечник спинкой от стула - СМИ

Пострадавшая почти сутки терпела жуткую боль.

В российском городе Омск с женщиной произошел несчастный случай – она упала на сломанную спинку стула и сильно повредила прямую кишку.

Пострадавшая терпела боль, поскольку боялась обратиться к медикам. Об этом сообщает "СуперОмск" со ссылкой на источник.

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"Женщину доставили в ГБ № 1 в среду, 22 января, около 22:10. Врачи диагностировали у нее разрыв толстой кишки и в экстренном порядке госпитализировали", – говорится в сообщении.

О пациентке с такими травмами медики сообщили в полицию. В лечебное учреждение приехали оперативники, которые установили, что у себя дома, будучи пьяной, женщина якобы оступилась и упала на сломанную спинку стула. При этом пострадавшая почти сутки терпела жуткую боль.

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