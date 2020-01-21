Медведев после отставки отписался от правительства России в Instagram

Это была единственная страница, на которую Медведев был подписан за всё время существования аккаунта.

Экс-премьер Дмитрий Медведев, назначенный зампредседателем Совета безопасности, отписался от официального аккаунта правительства России в Instagram.

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Как сообщают «Открытые медиа», это была единственная страница, на которую он был подписан за всё время существования аккаунта. Завёл же его Медведев ещё 18 мая 2012 года, через несколько дней после того, как оставил пост президента России и возглавил правительство.

Еще на прошлой неделе бывший премьер сохранял эту подписку. Речь идёт об отмене подписки на официальной аккаунт российского правительства, который ведёт пресс-служба госоргана. При этом сам government_rf сохранил подписку на аккаунт экс-премьера.

После отставки Медведев не делал публикаций в соцсети, однако количество его подписчиков незначительно выросло.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева в Совет безопасности РФ.