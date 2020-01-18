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В России загорелся двигатель пассажирского самолета (видео)

11:57, 18 января 2020
Русский міръ
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На борту находились 180 пассажиров и 5 членов экипажа / фото Огород Х

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на сообщение местной прокуратуры.

Отмечается, что на борту находились 180 пассажиров и 5 членов экипажа. Командир самолета прервал взлет и запустил систему пожаротушения.

Пострадавших в результате инцидента нет. Людям выслали резервный самолет.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря экипажу самолета S7, который прибыл в российский Новосибирск, понадобилась помощь сотрудников полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.

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