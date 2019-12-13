Путин хочет привлечь студенческие отряды к строительству баз в Арктике
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и регионам рассмотреть вопрос об участии студенческих отрядов в строительстве инфраструктуры в Арктике.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
Читайте такжеРоссийский космический корабль не смог взлететь из-за веса
«Рассмотреть вопрос об участии студенческих отрядов в летний период в реализации проектов по строительству проектов инфраструктуры на территории Арктической зоны РФ, предусмотрев необходимые условия для их привлечения к такого строительства», – говорится в тексте документа.
Как сообщал УНИАН, российский телеканал «ТНТ» начал показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором несколько лет назад исполнил Владимир Зеленский. С первой же серии шоу исчезла шутка про Владимира Путина.