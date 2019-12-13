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Путин хочет привлечь студенческие отряды к строительству баз в Арктике

17:33, 13 декабря 2019
Русский міръ
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REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и регионам рассмотреть вопрос об участии студенческих отрядов в строительстве инфраструктуры в Арктике.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

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«Рассмотреть вопрос об участии студенческих отрядов в летний период в реализации проектов по строительству проектов инфраструктуры на территории Арктической зоны РФ, предусмотрев необходимые условия для их привлечения к такого строительства», – говорится в тексте документа.

Как сообщал УНИАН, российский телеканал «ТНТ» начал показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором несколько лет назад исполнил Владимир Зеленский. С первой же серии шоу исчезла шутка про Владимира Путина.

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Теги: #Россия#Путин#студенты#Арктика