Сергей Шнуров вошел в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы

В России уверены, что Шнуров быстро найдет общий язык с китайской аудиторией.

Скандально известный лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров вошел в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.

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Об этом сообщил сопредседатель комитета, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает ТАСС.

"Уверен, что Сергей Шнуров быстро найдет общий язык с китайской аудиторией, а его участие в совете даст стимул для развития наших связей в сфере культуры", - сказал бизнес-омбудсмен, напомнив, что с 2017 года совет возглавляет кинорежиссер Федор Бондарчук.