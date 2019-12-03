За детское порно: в РФ женщину-трансгендера Мишель решили посадить в мужскую колонию

Решение связано с тем, что по документам Мишель является мужчиной по имени Михаил.

Советский районный суд Брянска приговорил к трем годам колонии больную раком трансгендерную женщину Мишель (по паспорту Михаил).

Об этом сообщает в среду, 3 декабря, ресурс «Брянские известия».

Мишель отправят в мужскую колонию, так как по документам она еще мужчина. Приговор вынесен по статье о распространении детской порнографии, защита планирует обжаловать его.

По словам председателя региональной Общественной наблюдательной комиссии Николая Каракотина, трансгендер содержится в одиночной камере в СИЗО.

По информации телеканала «Дождь», поводом к возбуждению уголовного дела стали картинки в японском стиле манга, опубликованные на странице Мишель в социальной сети. Судебные эксперты заключили, что на них изображены обнаженные лица мужского пола, не достигшие 14 лет. Картинки расценили как детскую порнографию.

Отмечается, что Мишель не делала операции по смене пола, а только принимает специальные препараты для подготовки к ней. Доступа в тюрьме к ним не будет. По словам подруги Мишель, это может стать угрозой здоровью трансгендера.

«Когда человек резко прекратит их прием, начнется аналог ломки… Все будет болеть, все будет раздражать… Она там, наверное, рыдает сейчас… Или она все держит в себе, а это вызывает и обостряет рак», - рассказала телеканалу подруга Мишель Лада Преображенская, которая сделал операцию по смене пола.

По данным телеканала, рак у Мишель диагностировали задолго до возбуждения дела, однако это не стало основанием для смягчения приговора.