В России на видео сняли белого медведя с надписью «Т-34» на боку

На кадрах, снятых из салона автомобиля, показан дикий зверь с огромной черной надписью на правом боку.

Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».

Об этом РИА Новости сообщил старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

Собеседник агентства предположил, что животное могло стать жертвой северян, которые таким образом хотели отогнать животное. «В этом году была суматоха с медведями на Новой Земле, возможно, там приняли меры на эту зиму — отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть "шутники"», — сказал Кочнев.

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Он добавил, что с ярким пятном на теле медведю будет сложно маскироваться и охотиться, но если это обычная краска, то на шерсти она долго не продержится. Так, в 1960-е годы ученые краской помечали хищников номерами, и те быстро обтирали и смывали надписи.

Ранее ролик с медведем разошелся по пабликам в соцсетях. На кадрах, снятых из салона автомобиля, показан дикий зверь с огромной черной надписью на правом боку.