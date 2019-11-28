В России ФСБ задержала Деда Мороза, требовавшего отдать власть народу

Единомышленник якутского шамана Виктор Егоров, по прозвищу Дед Мороз, планирует 31 декабря приехать в Москву, чтобы «поздравить оттуда всех россиян с тем, что в стране по-прежнему ничего не поменялось».

В среду, 27 ноября, на железнодорожном вокзале Екатеринбурга сотрудники ФСБ задержали тюменского журналиста Виктора Егорова, члена отряда якутского шамана Александра Габышева, по прозвищу Дед Мороз, который приехал, чтобы провести одиночный пикет под лозунгом «Вся власть народу!».

Об этом Znak.com рассказал сам Егоров.

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«Приехали днем поездом из Тюмени. Не успели сойти, как к нам подошли двое сотрудников из ФСБ. Я, если честно, из вагона спиной вылазил, баул с вещами мешал по-другому выходить, и не сразу их заметил. Спросил еще: "В кутузку к себе потащите?". "Нет, - отвечают. - Просто в теплое место отойдем и там переговорим"».

По словам Егорова, опрос проходил в здании железнодорожного вокзала и длился недолго.

«Их интересовало, откуда мы едем, сколько времени пробудем здесь, что будем делать, когда и куда отправимся дальше. Попросили показать плакат, с которым приехал на пикет. Еще попросили уведомить после акции, что все прошло без происшествий», - рассказал Егоров. После этого его отпустили.

Он говорит, что уже привык «быть постоянно под колпаком», но беспокоится за свою жену, которая тяжело переживает из-за такого внимания к мужу.

Свой пикет Егоров провел в центре Екатеринбурга. Никаких препятствий Деду Морозу никто не чинил. В Москву он намерен прибыть 31 декабря и, по его собственным словам, «поздравить оттуда всех россиян с тем, что в стране по-прежнему ничего не поменялось».

Как сообщал УНИАН, глава Якутии Айсен Николаев не исключает, что называющий себя шаманом Александр Габышев, который шел в Москву изгонять Путина, завербован агентом Госдепа США.