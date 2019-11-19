Портил воздух в автобусе: россиянин рассказал о юношестве Путина (фото)

Путин пошел в КГБ после того, как ему дали в лоб, так «что искры из глаз полетели»: «...и он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь».

Российский президент Владимир Путин был связан с бандитами через своего старшего тренера Леонида Усвянцова.

Об этом журналистам рассказал бывший знакомый политика российский каскадер Николай Ващилін, передает Радио Свобода. Крым. Реалии.

Читайте такжеПутин хочет набросить Донбасс на Украину, как ошейник – Сенцов

Усвянцов преподавал в секции, где занимались Путин со своим другом и ныне бизнесменом Ротенбергом. "Леня-спортсмен" был дважды судимый за групповое изнасилование и махинации с валютой. В воспоминаниях Путин часто называл его наставником.

Кроме того, Путин с друзьями работали в спортивной массовке на «Ленфильме», где «снимались в кино» другие «знаменитые» бандиты России 90-х.

В целом, по словам Ващилина, Путин всегда был «наглым дворовым пацаном».

«У Путина, Ротенберга и его друзей была любимая шутка: испортить воздух в автобусе, когда мы возвращались с тренировок, и выскочить. А люди сидят и ищут глазами: «Кто же так навонял?». Путин всегда был наглым дворовым пацаном, дрался с яростью, и таким же остался, только несказанно вырос от вседозволенности», – сказал Ващилін.

По мнению Ващилина, Путин пошел в КГБ после того, как ему дали в лоб, так «что искры из глаз полетели»: «...и он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь».

Как сообщал УНИАН, российский журналист Игорь Яковенко заявил, что обнародование архивных документов, касающихся деятельности президента РФ Владимира Путина в годы его работы в КГБ, полностью уничтожит его репутацию.