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Портил воздух в автобусе: россиянин рассказал о юношестве Путина (фото)

18:10, 19 ноября 2019
Русский міръ
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Путин всегда был «наглым дворовым пацаном», утверждает его бывший знакомый / ua.krymr.com

Об этом журналистам рассказал бывший знакомый политика российский каскадер Николай Ващилін, передает Радио Свобода. Крым. Реалии.

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Усвянцов преподавал в секции, где занимались Путин со своим другом и ныне бизнесменом Ротенбергом. "Леня-спортсмен" был дважды судимый за групповое изнасилование и махинации с валютой. В воспоминаниях Путин часто называл его наставником. 

Кроме того, Путин с друзьями работали в спортивной массовке на «Ленфильме», где «снимались в кино» другие «знаменитые» бандиты России 90-х.

В целом, по словам Ващилина, Путин всегда был «наглым дворовым пацаном».

«У Путина, Ротенберга и его друзей была любимая шутка: испортить воздух в автобусе, когда мы возвращались с тренировок, и выскочить. А люди сидят и ищут глазами: «Кто же так навонял?». Путин всегда был наглым дворовым пацаном, дрался с яростью, и таким же остался, только несказанно вырос от вседозволенности», – сказал Ващилін.

По мнению Ващилина, Путин пошел в КГБ после того, как ему дали в лоб, так «что искры из глаз полетели»: «...и он понял, что нужно искать какую-то силу, которая могла бы ему помочь».

Как сообщал УНИАН, российский журналист Игорь Яковенко заявил, что обнародование архивных документов, касающихся деятельности президента РФ Владимира Путина в годы его работы в КГБ, полностью уничтожит его репутацию.

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Теги: #Россия#Путин#режим Путина