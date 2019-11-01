Российский журналист рассказал, что может "полностью разрушить" репутацию Путина

Реальные данные из архивов КГБ могли бы уничтожить рейтинг российского президента, считает журналист.

Российский журналист Игорь Яковенко заявил, что обнародование архивных документов, касающихся деятельности президента РФ Владимира Путина в годы его работы в КГБ, полностью уничтожит его репутацию.

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"Что можно было бы опубликовать? Есть много чего", – написал журналист в блоге на сайте «Обозреватель», комментируя архивную характеристику на Путина 1970-х годов, которая была представлена недавно.

В частности, он отметил: "Есть огромное количество людей, которые были агентами КГБ, сотрудничали с ним, стучали – это все достаточно важные сведения. Я думаю, что презентация подобного рода содержания архивов вызвало бы весьма серьезные потрясения в общественном мнении".

"Что касается самого Путина, то, я думаю, что настоящая информация о его деятельности – не тот миф о бесстрашном разведчике, а реальные данные – учитывая то, что с ним происходило тогда (смотря на воспоминания его сослуживцев), просто уничтожили бы имидж президента Российской Федерации", – подчеркнул Яковенко.

"Фактически это станет обстоятельством, что полностью разрушит репутацию этого человека", – резюмировал журналист.