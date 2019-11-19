От полугода до восьми: россиянка оставила восьмерых больных детей на произвол судьбы

Дети находились "под присмотром" бабушки, которая к приезду врачей была настолько пьяна, что не могла говорить.

В Москве мать на несколько дней оставила восьмерых малолетних детей в квартире.

Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

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По ее словам, в понедельник вечером, 18 ноября, бригада скорой помощи обнаружила в однокомнатной квартире на юго-западе столицы детей в возрасте от полугода до восьми лет с различными формами простудных заболеваний. Их мать не появлялась дома несколько дней.

Иванова уточнила, что дети находились под присмотром бабушки 1956 года рождения. По информации издания Baza, 63-летняя женщина к приезду врачей была настолько пьяна, что не могла говорить. Медики доставили детей в разные московские клиники.

Стоит отметить, что семья является неполной и состоит на учете в органах системы профилактики.

По данным врачей, дети находились в ненадлежащих условиях проживания, и заявили об этом в правоохранительные органы. По данному факту организована доследственная проверка.

Как сообщал УНИАН, в Усть-Катаве Челябинской области России 55-летняя швея Дина Азизова 10 лет держала троих детей взаперти, а после их побега подожгла дом и покончила с собой.