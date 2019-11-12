"Один раз оступился": российский "Наполеон-убийца" попросил книги и камеру с телевизором

Подозреваемый в жестоком убийстве хотел бы продолжать читать и работать.

Российский профессор Олег Соколов, подозреваемый в убийстве и расчленении аспирантки, просил передать ему в камеру очки и книги, чтобы он смог продолжать читать и работать.

Об этом передает телеканал Дождь.

Читайте такжеРоссийский историк оправдался за убийство аспирантки: "превратилась в существо из страшной сказки"«Я как ученый, я когда вот так просто, я схожу с ума. Я просто умоляю, чтобы мне дали хотя бы заниматься своим делом, даже сейчас», – заявил он.

При этом он добавил, что «оступился в своей жизни», но попросил камеру с телевизором и соответствующих сокамерников: «У меня огромная просьба. Что бы я ни совершил, я оступился один раз в жизни. Можно сделать так, чтобы мои сокамерники были такие же, как я?».

Как ранее сообщал УНИАН, Олег Соколов был задержан утром в субботу, 9 ноября, когда привлек внимание полицейских после того, как нырнул в реку, чтобы утопить пакет, в котором находились отрезанные руки убитой.

Сам Соколов находился в неадекватном состоянии, его отвезли в больницу с переохлаждением. Мужчина признался, что состоял со своей бывшей студенткой в отношениях и убил ее после ссоры. Придя в себя, он решил расчленить тело и избавиться от него. В процессе он много пил, чтобы не потерять сознание.