Россиянин носил в рюкзаке отрезанные женские руки

По неофициальной информации местных СМИ, задержанный преподает в одном из вузов.

В рюкзаке жителя Санкт-Петербурга (Россия) обнаружили фрагменты женского тела, когда спасали его из ледяной реки.

Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

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63-летнего подозреваемого достали из реки утром в субботу. «В его рюкзаке обнаружили две отрезанные женские руки, а также травматический пистолет», – заявили в ведомстве.

Мужчину задержали. Но поскольку он сильно замерз в воде, отправили в больницу. СК РФ не сообщает об обстоятельствах инцидента.

По неофициальной информации местных СМИ, задержанный преподает в одном из вузов. Он якобы выбросил улики в реку, но когда пакет с фрагментами тела не утонул, спустился в воду, чтобы его утопить.

Как сообщал УНИАН, в российском Нижнем Новгороде трое таксистов убили пассажира за то, что тот отказался платить.